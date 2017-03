Nederland zet in op een circulaire economie om op de lange termijn in de behoefte aan grondstoffen te kunnen (blijven) voorzien. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016. NEN vermoedt dat er voor normalisatie een rol is weggelegd in het stimuleren van deze transitie en onderzoekt hoe de markt daarover denkt.